FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Mail.Ru Group и "Мегафон" инвестируют в агрегатор такси "Сити-Мобил"


Компании / Технологии / Потребительский рынок

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Mail.Ru Group и "Мегафон" MFON инвестируют в онлайн-агрегатор такси "Сити-Мобил" 14 миллионов долларов и до 12 миллионов долларов соответственно, получив в компании 31% и 26%, сообщили компании.

Всего "Сити-Мобил" рассчитывает привлечь до 35 миллионов долларов инвестиций.

"Сити-Мобил", московский агрегатор такси, закрывает раунд инвестиций на общую сумму 35 миллионов долларов. Наряду с другими инвесторами, включая Mail.Ru Group, "Мегафон" примет участие в этом раунде путем приобретения доли у действующих владельцев, а также планирует осуществить дополнительные взносы в уставный капитал "Сити-Мобила". Общий объем инвестиций "Мегафона" в "Сити-Мобил" составит приблизительно 14 миллионов долларов, а доля владения может достичь 31%. "Мегафон" не будет консолидировать данное приобретение", - говорится в сообщении "Мегафона".

Mail.Ru Group, в свою очередь, инвестирует в "Сити-Мобил" до 12 миллионов долларов и получит миноритарную долю в размере около 26%. Mail.Ru Group также не будет консолидировать компанию.

"Сити-Мобил" начал работу как офлайн-сервис заказа такси. Недавно компания перестроила бизнес-модель, сфокусировавшись на онлайн-сегменте: на данный момент более 65% поездок заказывают через приложение.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ