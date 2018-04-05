Mail.Ru Group и "Мегафон" инвестируют в агрегатор такси "Сити-Мобил"

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Mail.Ru Group и "Мегафон" MFON инвестируют в онлайн-агрегатор такси "Сити-Мобил" 14 миллионов долларов и до 12 миллионов долларов соответственно, получив в компании 31% и 26%, сообщили компании.

Всего "Сити-Мобил" рассчитывает привлечь до 35 миллионов долларов инвестиций.

"Сити-Мобил", московский агрегатор такси, закрывает раунд инвестиций на общую сумму 35 миллионов долларов. Наряду с другими инвесторами, включая Mail.Ru Group, "Мегафон" примет участие в этом раунде путем приобретения доли у действующих владельцев, а также планирует осуществить дополнительные взносы в уставный капитал "Сити-Мобила". Общий объем инвестиций "Мегафона" в "Сити-Мобил" составит приблизительно 14 миллионов долларов, а доля владения может достичь 31%. "Мегафон" не будет консолидировать данное приобретение", - говорится в сообщении "Мегафона".

Mail.Ru Group, в свою очередь, инвестирует в "Сити-Мобил" до 12 миллионов долларов и получит миноритарную долю в размере около 26%. Mail.Ru Group также не будет консолидировать компанию.

"Сити-Мобил" начал работу как офлайн-сервис заказа такси. Недавно компания перестроила бизнес-модель, сфокусировавшись на онлайн-сегменте: на данный момент более 65% поездок заказывают через приложение.