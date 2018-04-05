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Россиянам станут доступны денежные переводы через мессенджеры‍ в 2019 году


Компании / Технологии

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Уже в следующем 2019 году россияне смогут переводить деньги друг другу через мессенджеры, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник, близкий к ЦБ РФ. Эту информацию подтвердили два банкира.

Отмечается, что трансакции посредством таких мессенджеров, как Тelegram, Viber, WhatsApp и Facebook Messenger будут доступны после интеграции к платформе быстрых платежей, которую в настоящее время разрабатывает "Финтех".

Источник издания сообщил, что пользователи увидят в мессенджерах новый специальный интерфейс с кнопкой оплаты и переводов денежных средств. После появления этой функции станет возможно минуя мобильный и интернет-банк кредитных компаний отправлять друг другу деньги.

Для перевода денег с помощью смартфона будет создана будет использоваться привязка к конкретному номеру телефона либо адрес электронной почты, либо аккаунт в социальной сети.

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