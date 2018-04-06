Возняк: Интернет от хакеров спасет глобальная перестройка‍

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Сооснователь американской компании Apple Стив Возняк в интервью РБК заявил, ситуация с киберпреступностью в будущем будет только обостряться, поэтому необходимо ограничить их свершения, пока еще ситуация не вышла из-под контроля.

Возняк признает, что свести вероятность взлома и кибертак к нулю нельзя: такие преступления он сравнил с угоном автомобилей.

"Но со временем мы сможем, например, построить блокчейн-систему, в которой любое серьезное действие будет требовать подтверждения со стороны пользователей. Такие системы будет почти невозможно взломать. Сейчас они невозможны в силу технических ограничений, но я уверен, что рано или поздно они появятся. Правда, чтобы они работали, нам постепенно придется перестроить весь интернет", - считает он.

Программист добавил, что существует и проблема слежки за пользователями через их же гаджеты. "Мне искренне жаль, что развитие компьютеров, к которому я приложил руку, привело к появлению таких средств слежки, о которых многие люди даже не подозревают. Мне не нравится, что современные технические возможности позволяют легко нарушать то, что старается гарантировать нам закон. Однажды людям придется начать борьбу за свои права — встать и сказать государству: так не пойдет", - пояснил Возняк.

Стив Возняк - американский изобретатель, инженер-электронщик и программист. основал вместе со Стивом Джобсом и Рональдом Уэйном в 1976 году компанию Apple Computer (в настоящее время - Apple Inc.). В середине 1970-х в одиночку спроектировал компьютеры Apple I и Apple II