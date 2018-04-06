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Операционная прибыль LG в I квартале выросла на 20,2%


Компании / Технологии

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Операционная прибыль корейской LG Electronics, одного из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, в первом квартале 2018 года выросла в годовом выражении на 20,2% и составила 1,108 триллиона вон (около 1 миллиарда долларов), следует из предварительной отчетности компании.

Выручка компании в отчетном периоде увеличилась на 3,2% в годовом выражении, достигнув значения в 15,13 триллиона вон (14,3 миллиарда долларов), следует из сообщения.

LG не представила свои оценки по чистой прибыли за квартал.

LG Electronics - южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке последних долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.

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