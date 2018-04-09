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Китай планирует внедрить технологии 5G в 2019 году


Компании / Технологии

ПЕКИН, 9 апр - ПРАЙМ. Китайские операторы связи начнут внедрение технологий 5G уже в 2019 году, пишет газета China Daily со ссылкой на заместителя министра промышленности и информационных технологий Китая Цяо Юэшаня.

"Операторы связи, в том числе China Unicom, China Mobile и China Telecom начнут внедрять СЧ-диапазон (среднечастотный диапазон) и НЧ-диапазон (низкочастотный диапазон) в 2019 и 2020 годах", - цитирует издание чиновника.

По словам Цяо Юэшаня, производители запустят коммерческую 5G продукцию, в том числе оборудование для центральных станций и оконечные аппараты, уже в конце этого года. Он также сообщил, что власти уже завершили черновик трехлетнего плана развития мобильных телекоммуникационных технологий следующего поколения.

По словам замминистра, в стране будут созданы инновационные центры 5G.

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