ФАС разрешила "Мегафону" приобрести ритейлера "Связной"

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России удовлетворила ходатайство "Мегафона" MFON о приобретении сотового ритейлера "Связной", сообщила ФАС.

О подаче "Мегафоном" данного ходатайства стало известно в марте, когда ФАС продлила его рассмотрение до 21 мая в связи с необходимостью получения дополнительной информации. Ходатайство подано кипрской компанией Lefbord Investments Limited, которая на 100% принадлежит "Мегафону" и через которую оператор владеет акциями "Евросети".

"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство компании "Лефборд Инвестментс Лимитед" о даче согласия на приобретение прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности АО "Связной Логистика" и ООО "Мобильный телекоммуникационный сервис" и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Мегафона" сообщили, что компания ожидает окончательного согласования всех сторон сделки. "Мы согласовываем документы по сделке и официально уведомим о закрытии сделки сразу по факту ее совершения. На данный момент мы ждем одобрение регулятором всех сторон сделки", — сказали в пресс-службе оператора.

"Мегафон" в конце прошлого года заявлял, что примерно в течение месяца после закрытия сделки по разделу "Евросети" планирует договориться об объединении своей части в ритейлере с другим игроком на этом рынке, наиболее вероятным партнером по консолидации назывался "Связной".

Сделка по разделению "Евросети" между "Мегафоном" и "Вымпелкомом" была закрыта в конце февраля. В результате ряда сделок "Мегафон" приобрел у "Вымпелкома" 50% акций "Евросети", включая все ее активы и обязательства, и, таким образом, довел свою долю владения до 100%. В свою очередь "Вымпелком", полностью выйдя из капитала "Евросети", приобрел половину розничных салонов ритейлера — примерно 1800 магазинов — и выплатит "Мегафону" 1,25 миллиарда рублей (приблизительно 20 миллионов долларов) до учета возможных корректировок.