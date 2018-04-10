ЦБ КНР оштрафовал платежную систему Alipay на $28 тыс за сбор финансовых данных о клиентах

ПЕКИН, 10 апр - ПРАЙМ. Народный банк Китая (ЦБ) оштрафовал платежную систему Alipay компании Alibaba на 180 тысяч юаней (28,6 тысячи долларов) за различные нарушения, в том числе распространение недостоверной рекламы и незаконный сбор финансовых данных о клиентах, сообщает агентство Синьхуа.

"Штраф был наложен за несоответствующие правилам действия, таким как распространение вводящей в заблуждение рекламы и сбор финансовой информации о клиентах помимо предусмотренной требованиями", - сообщает агентство со ссылкой на заявление отделения ЦБ в городе Ханчжоу, где располагается штаб-квартира компании Alibaba.

Регулятор выявил эти нарушения во время инспекционной проверки во второй половине 2017 года. Сообщается, что после этого Alipay внесла коррективы в свои действия.

"Мы продолжим твердо выполнять соответствующие постановления", - цитирует агентство заявление компании.

ЦБ Китая уже штрафовал Alipay. В мае прошлого года компания была вынуждена выплатить 30 тысяч юаней за нарушение правил сферы оказания платежных услуг.

Alibaba Group - крупнейшая китайская интернет-компания. В портфель входят платежная система Alipay и сервисы Alibaba.com, Taobao и Tmal, UC Web, Youku Tudou и другие активы. Система Alipay была запущена в 2004 году и является крупнейшим в мире мобильным платежным сервисом, насчитывающий более 520 миллиона активных пользователей. Платежи Alipay принимают в более чем 8 миллионов торгово-сервисных предприятий в Китае и других странах мира. Система поддерживает расчеты в 19 валютах, включая российский рубль.