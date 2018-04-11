Цукерберг в Сенате: Некоторые люди в России пытаются "эксплуатировать" Facebook‍

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Глава и основатель Facebook Марк Цукерберг в своем выступлении в Сенате США заявил, что происходящее в социальной сети представляет собой "гонку вооружений", сообщает CNBC.

В ходе слушаний в американском парламенте Цукерберг также выразил сожаление о медленной реакции компании на "вмешательство России в выборы президента США".

В то же время он отметил, что в соцсети идет "гонка вооружений", так как методы распространения дезинформации в политических целях будут совершенствоваться и далее.

"​​Это гонка вооружений. Они будут продолжать совершенствоваться в этом. И мы должны инвестировать в то, чтобы также становиться лучше", — отметил Цукерберг.

Программист пояснил, что Facebook как компания теперь лучше готова к борьбе с вмешательством не только запланированные на 2018 год промежуточные выборы в конгресс, но и с попытками влияния на выборы в других странах. В качестве примера он привел Индию и Бразилию.

Помимо российской угрозы Цукерберг также охарактеризовал как серьезную китайскую угрозу. По его мнению, интернет-компании из Китая представляют стратегическую угрозу для США.