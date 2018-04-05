Совет директоров МТС рекомендовал дивиденды-2017 в размере 23,4 руб на акцию

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Совет директоров МТС MTSS рекомендовал выплатить дивиденды за 2017 год в размере 46,762 миллиарда рублей, или 23,4 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

"Совет директоров МТС рекомендовал годовому общему собранию акционеров, которое состоится 28 июня 2018 года, одобрить выплату дивидендов за полный 2017 год в размере 23,4 рубля на одну обыкновенную именную акцию МТС номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая (46,8 рубля на одну АДР)", - говорится в сообщении.

В случае принятия этого решения МТС может направить на выплату дивидендов до 46,762 миллиарда рублей по итогам 2017 года. Реестр акционеров на получение дивидендов закроется 9 июля.

По итогам 2016 года компания направила на дивиденды 31,17 миллиарда рублей, или 15,6 рубля на обыкновенную акцию (31,2 рубля на одну АДР).