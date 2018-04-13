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"Ростех" перейдет на российский аналог системы SWIFT


Компании / Технологии

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" и ЦБ переходят на российский аналог системы SWIFT - национальную Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), говорится в сообщении ГК.

Присоединение госкорпорации к СПФС повысит безопасность финансовых операций и создаст альтернативный канал обмена финансовыми сообщениями в России, отмечает "Ростех".

"Присоединение к СПФС позволяет госкорпорации использовать СПФС как канал обмена финансовой информацией между участниками системы, например, между банком и госкорпорацией или между дочерними предприятиями "Ростеха". Цифровая инфраструктура поможет осуществлять обмен данными между предприятиями ГК в зашифрованном режиме, что снижает риск внешнего вторжения в систему и вероятность хакерских атак" - говорится в сообщении "Ростеха".

"Мы, безусловно, заинтересованы в повышении безопасности передачи и обмена данными как внутри корпорации, так и вовне – с российскими финансовыми организациями. Данная инициатива позволяет снизить зависимость от иностранных систем и дает возможность обмениваться информацией с нашими предприятиями в защищенном формате без использования мощностей зарубежных провайдеров", - передает пресс-служба слова заместителя генерального директора "Ростеха" Игоря Завьялова.

Использование СПФС Банка России позволит организациям "Ростеха" повысить безопасность и надежность при совершении финансовых операций, увеличить скорость передачи финансовых сообщений, а также снизить издержки, считают в "Ростехе".

В настоящий момент проект обсуждается с участием представителей дочерних структур "Ростеха" – Новикомбанка, "РТ-Финанс", "РТ-Информ", а также российского разработчика компьютерных программ и баз данных делового назначения - фирмы "1С", уточняет ГК.

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