FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Более 500 заявок на патент по блокчейну подано в США, выдано 68 патентов


Компании / Технологии

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. В США за все время и на момент к началу апреля было подано 545 заявок, связанных с технологией блокчейн, особенно активны банковско-платежные структуры, патент был выдан в 68 случаев, рассказала президент компании Patent Hatchery Надежда Рейнгард.

"На сегодняшний день в США уже подана 191 заявка на торговую марку с использованием слова "блокчейн". И тенденция такова, что одобрение получает меньшая часть из поданных заявок. Заявок на технологию блокчейн в США подано 545, и 68 патентов уже выдано", - сказала она, выступая на международной конференции "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии".

По ее словам, большинство заявителей патентуют внутреннюю структуру, по которой работает блокчейн. А в лидерах по числу заявок на сегодняшний день находятся банк Bank of America, платежная система Mastercard и компания IBM. "Банки думают, что эта технология будет использоваться, это будет часть банковской системы. Другие компании - защищают свои интересы", - добавила Рейнгард.

Технология блокчейн (blockchain), основанная на системе организации распределенной базы данных, не только вызвала взрывной интерес российских и зарубежных обывателей, но и привела к развитию новых технологий и дала старт многим проектам в России. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина.

По мнению ряда экспертов, технология позволяет значительно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ