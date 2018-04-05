Абоненты "Мегафона" по всей России жалуются на сбои мобильной связи

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Ряд российских пользователей "Мегафона" MFON столкнулись со сбоями мобильной связи, следует из сайта downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах и операторах.

Согласно данным сайта, сбои наблюдаются в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Новосибирске, Краснодаре, а также в Красноярске и Ачинске. Пользователи начали отмечать проблемы со связью после 10.00 мск, при этом пик жалоб пришелся на 16.00 мск.

"Мегафон" - один из крупнейших сотовых операторов РФ, на конец 2017 года обслуживал 77,1 миллиона абонентов. USM Holdings Алишера Усманова владеет 56,32% оператора, Gazprombank Group — 18,79%, еще 3,92% принадлежит "дочке" оператора — Megafon Investments. В свободном обращении находится 20,97% акций.