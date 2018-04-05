FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Абоненты "Мегафона" по всей России жалуются на сбои мобильной связи


Компании / Технологии

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Ряд российских пользователей "Мегафона" MFON столкнулись со сбоями мобильной связи, следует из сайта downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах и операторах.

Согласно данным сайта, сбои наблюдаются в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Новосибирске, Краснодаре, а также в Красноярске и Ачинске. Пользователи начали отмечать проблемы со связью после 10.00 мск, при этом пик жалоб пришелся на 16.00 мск.

"Мегафон" - один из крупнейших сотовых операторов РФ, на конец 2017 года обслуживал 77,1 миллиона абонентов. USM Holdings Алишера Усманова владеет 56,32% оператора, Gazprombank Group — 18,79%, еще 3,92% принадлежит "дочке" оператора — Megafon Investments. В свободном обращении находится 20,97% акций.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ