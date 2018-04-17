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"Вымпелком" не допустили к тесту технологии 5G в России‍


Компании / Технологии / Потребительский рынок

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. На территории России тестировать частоты для сети 5G, скорее всего, будут две компании: "Мегафон" и "Ростелеком", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в государственной комиссии. 

Эту информацию изданию подтвердил участник состоявшегося 16 апреля заседания по вопросу тестирования в РФ 5G.

Отмечается, что госкомиссия по радиочастотам отказала "Вымпелкому" (торговая марка "Билайн") в выделении частот для опытной сети пятого поколения (5G). Уточняется, что отрицательное заключение на выделение "Вымпелкому" полос частот 25,25–29,5 ГГц и 3,4–3,8 ГГц дала госкомпания "Роскосмос" не смотря на то, что Роскомнадзор, ФСО и министерство обороны РФ не возражали против выделения полосы 25,25–29,5 ГГц.

Как рассказал присутствовавший на согласительном совещании 5 апреля собеседник "Ъ", "Роскосмос" сослался на то, что для тестирования частот 5G будет достаточно опытных зон операторов, которые получили частоты ранее. Это "Мегафон" и "Ростелеком".

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