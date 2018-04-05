Роскомнадзор 17 апреля зафиксировал DDoS-атаки на свои ресурсы, атаки были отражены

МОСКВА, 17 апр /ПРАЙМ/. Роскомнадзор зафиксировал 17 апреля две DDoS-атаки на официальные интернет-ресурсы службы, атаки были успешно отражены, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее в интернете появилась информация, что ночью были совершены мощные DDoS-атаки на сайт Роскомнадзора.

"В ночь и утром 17 апреля были зафиксированы две DDoS-атаки на официальные интернет-ресурсы Роскомнадзора. По сообщению Ростелекома RTKM, атаки были успешно отражены. Интернет-ресурсы Роскомнадзора функционируют в штатном режиме", - сказал представитель компании.