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Apple планирует создать свой новостной сервис для пользователей по подписке


Компании / Технологии

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Компания Apple AAPL планирует создать для пользователей свой новостной сервис, работающий по подписке, передает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, в марте корпорация объявила о покупке сервиса Texture, который специализируется на продаже подписок на цифровые издания. Сервис позволяет пользователям подписаться на более чем 200 журналов за 9,99 долларов (около 620 рублей) в месяц.

"Компания Apple планирует объединить недавно приобретенный сервис Texture с сервисом Apple News и запустить свою премиум-подписку", - заявил источник Bloomberg.

Агентство добавило, что данный шаг позволит подтолкнуть пользователей к большему использованию Apple News и даст возможность зарабатывать на сервисе так же, как на Apple Music, где месячная подписка стоит 9,99 долларов.

Как сообщило агентство, обновленный сервис Apple News вместе с подпиской планируется запустить в течение следующего года, часть прибыли от сервиса будут получать издатели журналов.

Корпорация Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния (США). Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.

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