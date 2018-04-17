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Атаки на сайт Роскомнадзора на фоне блокировки Telegram могут повториться


Компании / Технологии

 

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. DDoS-атаки на сайт Роскомнадзора на фоне попыток заблокировать мессенджер Telegram могут повториться; если ведомство подготовится к ним, то сможет быстрее их отразить, считает директор проектного направления Group-IB Антон Фишман.

В понедельник Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда. Позднее появилась информация, что Telegram начал использовать для обхода блокировки IP-адреса Amazon и Google, после чего ведомство начало блокировать и эти адреса. В Роскомнадзоре РИА Новости заявили, что ведомство будет принимать все меры для блокировки Telegram, в том числе блокировать интернет-ресурсы, способствующие его работе.

На этом фоне Роскомнадзор во вторник зафиксировал три DDoS-атаки на официальные интернет-ресурсы службы. Успешно отражены пока две из них.

"Конечно, она (DDoS-атака - ред.) может повториться. DDoS-атака - достаточно недорогой инструмент злоумышленников, и им можно пользоваться на "черном рынке", им торгуют. Ресурсов сейчас достаточно, чтобы злоумышленники, которые хотят это сделать, могли потратить деньги и устроить DDoS-атаку большой емкости. Но надо понимать, что если Роскомнадзор будет к этому готов, то они это отразят быстрее", - сказал Фишман РИА Новости.

Эксперт пояснил, что DDoS-атака нацеливается на определенный диапазон IP-адресов. "Понятное дело, что если Роскомнадзор был целью, а ни для кого это не сильно удивительно сейчас, значит, она (DDoS-атака - ред.) может затронуть только Роскомнадзор. Причем, скорее всего, чисто внешне, просто чтобы пользователи не могли зайти. Все сервисы по передаче провайдером информации - они иначе устроены, и… DDoS-атака их не особо затронет", - добавил он.

 

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