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Чистая прибыль IBM в I квартале снизилась на 4%


Компании / Технологии

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль International Business Machines Corp. (IBM) в первом квартале 2018 года сократилась на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив 1,679 миллиарда долларов, сообщается в финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде снизилась до 1,81 доллара против 1,85 доллара в 2017 году. Аналитики ожидали показатель на уровне 2,42 доллара. Выручка IBM по итогам января-марта выросла на 5,1% в годовом выражении – до 19,072 миллиарда долларов.

По данным отчета, финансовые результаты учитывают дополнительную выплату в 0,1 миллиарда долларов, связанную с налоговой реформой, принятой в США в конце 2017 года. В предыдущем квартале затраты, связанные с налоговой реформой, составили 5,5 миллиарда долларов.

"Многолетние изменения в нашей инвестиционной стратегии оплачиваются лидирующим положением IBM в перспективных и прибыльных сегментах индустрии информационных технологий предприятия. Выручка, операционная прибыль и свободный денежный поток увеличились в этом квартале", - приводятся в релизе слова старшего вице-президента и главного финансового директора компании Джеймса Кавано (James Kavanaugh).

По итогам 2018 года IBM ожидает разводненную прибыль на акцию в размере 11,58 доллара.

Корпорация IBM была основана в 1911 году. Она является одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IT-сервисов и консалтинговых услуг.

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