Россияне в 2017 г потратили около $500 млн на мобильные приложения

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Россияне в 2017 году потратили около 500 миллионов долларов на мобильные приложения, сообщил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плутогаренко.

"Мобильная экономика является одиннадцатой по размеру экономической активностью в России, конкурируя по этому показателю со сферой сельского хозяйства. Около 500 миллионов долларов потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия вошла в топ-5 стран по количеству загрузок приложений, уступая Китаю, Индии, США и Бразилии. Одиннадцать российских компаний вошли в топ-20 приложений по загрузкам в 2017 году", - сказал Плуготаренко, выступая на Российском интернет-форуме (РИФ 2018).

Он также напомнил, что вклад мобильной экономики в ВВП РФ составил 3,8% (48,2 миллиарда долларов). По его прогнозу, этот показатель будет расти в среднем на 10,7% в год в ближайшие 5 лет. Аудитория российского интернета в 2017 году составила 90 миллионов человек (73% населения РФ). При этом 73 миллиона пользователей (59% россиян) пользуются интернетом через мобильные устройства хотя бы один раз в месяц, а 20,9% жителей РФ используют исключительно мобильный интернет.