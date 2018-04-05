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Сайт Роскомнадзора работает штатно после трех мощных DDoS-атак


Компании / Технологии
  • # Роскомнадзор

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Сайт Роскомнадзора работает в штатном режиме после трех мощных DDoS-атак, но об устойчивой работе можно будет говорить только после прекращения попыток нарушить его работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Благодаря принятым специалистами Роскомнадзора и компании "Ростелеком" RTKM мерам в настоящее время сайт Федеральной службы функционирует штатно. Вместе с тем, однозначно говорить об устойчивой работе сайта можно будет только после прекращения попыток нарушить его работу посредством DDoS-атак", - сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что за последние полутора суток на сайт Роскомнадзора были предприняты три мощные DDoS-атаки.

В понедельник Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда. Позднее появилась информация, что Telegram начал использовать для обхода блокировки IP-адреса Amazon и Google, после чего ведомство начало блокировать и эти адреса. На этом фоне Роскомнадзор во вторник зафиксировал три DDoS-атаки на официальные интернет-ресурсы службы.

Директор проектного направления Group-IB Антон Фишман ранее сказал РИА Новости, что атаки на сайт Роскомнадзора на фоне попыток заблокировать Telegram могут повториться.

 

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