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Kaspersky: Мошенники украли минимум $35 тыс на волне интереса к ICO Telegram


Компании / Технологии

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Эксперты "Лаборатории Касперского" нашли десятки фальшивых интернет-сайтов, которые якобы пытались продать токены криптовалюты Gram, созданной Павлом Дуровым. Как отмечается в пресс-релизе компании, это произошло на волне интереса к ICO Telegram. Мошенникам удалось украсть по меньшей мере $35 тысяч.

По неофициальным данным, которые циркулируют в интернете, криптовалюта Gram должна была запуститься компанией Telegram после проведения ICO. Руководство мессенджера, в том числе павел Дуров, официально не подтверждало информацию про ICO, хотя предупреждало своих пользователей о всплеске мошеннической активности. Эксперты отмечают, что дефицит информации по вопросу ICO дал мошенникам возможность нажиться на интересе потенциальных инвесторов при помощи фишинговых сайтов.

"Эксперты "Лаборатории Касперского" нашли десятки страниц в интернете, предлагающих инвестировать в новую платформу, заплатив за участие другими криптовалютами. Анализ транзакций на одном из подобных сайтов определил, что мошенникам удалось украсть по меньшей мере 35 тысяч долларов в Ethereum по курсу на тот момент", - поясняется в релизе.

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