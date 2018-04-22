В Великобритании признали невозможность полной защиты от кибератаки

ЛОНДОН, 22 апр - ПРАЙМ. Глава Национального центра кибербезопасности (GCHQ) Сиаран Мартин в интервью Daily Telegraph заявил о том, что власти страны не могут обеспечить полной безопасности в случае кибератаки из России. Вместо этого они делают ставку на нападения, которые "могут повлиять на образ жизни", передает РБК.

Мартин объяснил, что защищать разведывательные службы будут в первую очередь энергосистему, водоснабжение, интернет, транспорт, а также систему здравоохранения.

Руководитель GCН​Q указал, что отключить свет и воду в результате кибератаки сложней, чем это показывается в голливудских фильмах. Тем не менее опыт прошлогодней хакерской атаки со стороны КНДР показал, что подобное нападение может серьезно затронуть, например, медицинскую сферу.

"Вопрос не в том, будет ли кибератака на Великобританию. Вопрос в том, когда это произойдет. На прошлой неделе мы предоставили подробный план правительству с предложениями по защите наиболее важных систем жизнеобеспечения", — заявил Мартин.

В середине месяца Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC), ФБР и д​епартамент внутренней безопасности США выпустили совместное предупреждение, в котором говорится, что хакеры, поддерживаемые правительством России, заразили компьютерные роутеры по всему миру в рамках кампании по кибершпионажу. По данным спецслужб, целью служат правительственные учреждения, крупные компании и объекты критической инфраструктуры. Российские хакеры, спонсируемые государством, активно стремятся завладеть необходимым интернет-оборудованием для будущих кибератак, предупредили спецслужбы США и Великобритании.

Российское посольство в Великобритании ранее прокомментировало прозвучавшие обвинения в адрес России. "В последние дни мы снова стали свидетелями многочисленных предупреждений о том, что Великобритания должна готовиться к неизбежной кибератаке со стороны России в отместку за авиаудары в Сирии и инцидент в Солсбери. Эти сообщения являются продолжением опасной тенденцией британской риторики", — заявил пресс-секретарь посольства России в Лондоне.