Tencent Music Entertainment Group готовится к IPO

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Tencent Music Entertainment Group, крупнейшая китайская компания потоковой музыки, готовится к IPO после успешного дебюта своего европейского конкурента Spotify Technology SA. Это размещение акций может войти в число крупнейших в истории технологического сектора, сообщает Dow Jones.

По словам осведомленных источников, в мае бизнес цифровой музыки китайского интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. планирует провести переговоры с потенциальными банками-организаторами.

Согласно некоторым источникам, размещение акций, которое, возможно, состоится во 2-м полугодии 2018 года, может стать одним из крупнейших IPO года и привлечь миллиарды долларов. Предполагается, что дебют Tencent Music состоится в США, но окончательное решение будет принято, скорее всего, только через несколько месяцев, говорят источники.

В рамках размещения оценка Tencent Music может превысить 25 млрд долларов, считают некоторые источники. Именно во столько была оценена компания по итогам недавних частных транзакций, о чем в марте сообщила The Wall Street Journal. Это гораздо выше 12,5 млрд долларов – в такую сумму компания оценивалась в конце 2017 года, когда шведский стриминговый сервис Spotify в рамках обмена активами приобрел 9% ее акций.

Если оценка Tencent Music по итогам IPO окажется именно такой, ее размещение, по данным Dealogic, станет четвертым крупнейшим в истории дебютом технологической фирмы на американской бирже. При этом не учитывается Spotify, которая не привлекла средства при публичном размещении своих акций, но была оценена в первый день торгов примерно в 29,5 млрд долларов.

Впрочем, гарантии, что Tencent Music все-таки выйдет на IPO в Нью-Йорке или другом месте, нет, а ее оценки перед размещением могут колебаться до тех пор, пока сама компания не установит цену на свои акции.

Инвесторы воодушевлены новостями о Tencent Music по ряду причин. Во-первых, она входит в состав группы Tencent Holdings, которая владеет 50%-ной долей в Tencent Music. Во-вторых, благодаря ее рыночным позициям: Tencent Music управляет популярным музыкальным приложением QQ Music и другими, а ее база активных месячных пользователей, по последним данным, составляла 700 млн человек. Согласно компании, они пользуются ее услугами на своих ПК и мобильных платформах, в основном в Китае.

Инвесторы с нетерпением ждут крупных технологический IPO, поскольку такие размещения обычно обладают потенциалом значительного роста.