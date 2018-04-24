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Чистая прибыль Telenor в I квартале выросла на 18%


Компании / Технологии

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль норвежского телекоммуникационного гиганта Telenor в первом квартале 2018 года выросла на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,751 миллиарда норвежских крон (примерно 732,3 миллиона долларов), сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию выросла до 3,17 кроны (0,4 доллара) с 2,39 кроны (0,3 доллара) в январе-марте 2017 года. Выручка за отчетный период уменьшилась на 1,7% и составила 27,138 миллиарда крон (3,46 миллиарда долларов).

Telenor сообщает, что за прошедший квартал число новых абонентов компании выросло примерно на 2 миллиона. Общая клиентская база холдинга, таким образом, теперь насчитывает 170 миллионов человек.

Компания отмечает рост показателей в странах Скандинавии. Так, квартальная выручка в Швеции выросла на 4,5%, в Норвегии - на 1,3%. Сохранение положительных тенденций отмечается также в Азии.

"После слабого начала (года - ред.) в Бангладеш и Пакистане рост в ходе квартала ускорился, и мы ожидаем продолжения увеличения выручки на этих рынках", - приводятся в релизе слова президента и гендиректора компании Сигве Брекке (Sigve Brekke).

Telenor работает на рынках телекоммуникационных услуг Скандинавии, Центральной и Восточной Европы, Азии.

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