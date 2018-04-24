FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Чистая прибыль американской UTC за I квартал снизилась на 6,4%


Компании / Технологии

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского финансово-промышленного гиганта United Technologies Corp. (UTC), приходящаяся на акционеров, снизилась по итогам первого квартала 2018 года на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 1,297 миллиарда долларов, следует из отчета корпорации.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,62 доллара против 1,73 доллара годом ранее. Чистый объем продаж за отчетный период вырос на 10% - до 15,242 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали продажи на уровне 14,6 миллиарда долларов.

"Продажи United Technologies выросли на 10%, что стало самым резким квартальным ростом этого показателя с 2011 года", - сказал председатель и главный исполнительный директор UTC Грегори Хейс (Gregory Hayes).

Компания также повысила прогноз по продажам на весь год до 63-64,5 миллиарда долларов с сообщавшихся ранее 62,5-64 миллиарда. Прогноз по скорректированной прибыли на акцию также поднят до 6,95-7,15 доллара за бумагу с раннего прогноза в 6,85-7,1 доллара.

UTC была основана в 1934 году. Штаб-квартира расположена в городе Хартфорде, штат Коннектикут. UTC занимается исследованием, разработкой и производством высокотехнологичных продуктов в различных областях, в том числе авиационных двигателей, вертолетов, топливных элементов, лифтов и эскалаторов, строительных систем и промышленной продукции.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ