Чистая прибыль американской UTC за I квартал снизилась на 6,4%

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского финансово-промышленного гиганта United Technologies Corp. (UTC), приходящаяся на акционеров, снизилась по итогам первого квартала 2018 года на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 1,297 миллиарда долларов, следует из отчета корпорации.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,62 доллара против 1,73 доллара годом ранее. Чистый объем продаж за отчетный период вырос на 10% - до 15,242 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали продажи на уровне 14,6 миллиарда долларов.

"Продажи United Technologies выросли на 10%, что стало самым резким квартальным ростом этого показателя с 2011 года", - сказал председатель и главный исполнительный директор UTC Грегори Хейс (Gregory Hayes).

Компания также повысила прогноз по продажам на весь год до 63-64,5 миллиарда долларов с сообщавшихся ранее 62,5-64 миллиарда. Прогноз по скорректированной прибыли на акцию также поднят до 6,95-7,15 доллара за бумагу с раннего прогноза в 6,85-7,1 доллара.

UTC была основана в 1934 году. Штаб-квартира расположена в городе Хартфорде, штат Коннектикут. UTC занимается исследованием, разработкой и производством высокотехнологичных продуктов в различных областях, в том числе авиационных двигателей, вертолетов, топливных элементов, лифтов и эскалаторов, строительных систем и промышленной продукции.