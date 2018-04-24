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Viber продолжает восстанавливать свою работу, нарушенную из-за блокировки Telegram


Компании / Технологии

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Viber работает с данными, предоставленными пользователями мессенджера, чтобы как можно скорее восстановить полноценную работу приложения, следует из официальной рассылки сервиса.

 

Сбои в работе Viber в России наблюдаются с 16 апреля, когда Роскомнадзор начал блокировку мессенджера Telegram.

 

"Мы постепенно восстанавливаем полноценную работоспособность приложения для всех пользователей в России... В данный момент наша команда работает с информацией, предоставленной тысячами пользователей Viber, чтобы как можно скорее восстановить полноценную работу приложения для всех пользователей в России без ущерба их конфиденциальности", - сообщает компания.

 

Как отмечает мессенджер, сложившаяся ситуация стала результатом решения Роскомнадзора ограничить доступ к другому мессенджеру с помощью блокировки миллионов интернет-серверов в стране, что повлияло на Viber и многие другие сервисы.

 

Глава Роскомнадзора Александр Жаров ранее сообщал, что ведомство блокирует некоторые IP-адреса Amazon и Google, которые использует Telegram для обхода блокировки на территории РФ. При этом он подчеркнул, что никаких социально значимых ресурсов на этих IP-адресах не содержится.

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