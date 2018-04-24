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Рогозин: Все самолеты перевозчиков РФ и морские порты нужно оснастить системой "ЭРА-ГЛОНАСС"


Компании / Технологии

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Все самолеты российских авиаперевозчиков в обязательном порядке должны быть оснащены системой "ЭРА-ГЛОНАСС", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Мы в свое время, когда вводили систему "ЭРА-ГЛОНАСС", приняли закон, согласно которому все машины, которые после определенной даты ввозились в Российскую Федерацию, должны были быть оснащены этой системой, модулем, чипсетом. Сегодня более 600 иностранных бортов у нас летает в рамках наших авиационных компаний. Полагаю необходимым сделать то же самое – вводить в требования, чтобы если самолет закупается российской авиационной компанией, он в обязательном порядке.

Все морские порты в Крыму в этом году будут оснащены системой ГЛОНАСС, заявил вице-премьер. "В Крыму в этом году мы завершаем полное оснащение этой системой всех морских портов. Помните, Вы критиковали нас, говорили, что есть отставание по линии GPS. Сейчас его нет, и отставания уже не будет", - сказал Рогозин.

По его словам, первоочередные меры были приняты по Северному морскому пути.

"Навигационным оборудованием ГЛОНАСС оснащено 8791 судно, в том числе более 2 тысяч морских судов. Это стопроцентное оснащение всех кораблей и судов, которые работают в нашей акватории, 670 воздушных судов, правда, из них 113 иностранных", - добавил он.рядке должен быть оснащен этим модулем", - сказал Рогозин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

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