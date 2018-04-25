Чистая прибыль "Яндекса" по US GAAP в I квартале выросла на 7%

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Консолидированная выручка "Яндекса" по US GAAP в первом квартале 2018 года выросла на 29% - до 26,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированная чистая прибыль составила 4 миллиарда рублей, что на 7% выше аналогичного показателя за первый квартал прошлого года.

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 12% - до 7,7 миллиарда рублей.

"Яндекс" улучшил прогноз по росту выручки в 2018 году с 25-30% до 28-32%, говорится в отчетности компании.

"Основываясь на нынешних показателях, мы ожидаем, что консолидированная выручка, выраженная в рублях, вырастет в 2018 году от 28% до 32% по сравнению с 2017 годом", - говорится в сообщении.

В феврале компания сообщала, что прогнозирует рост выручки в 2018 году в пределах 25-30%. Этот прогноз предполагал консолидацию "Яндекс.Такси" с Uber в России и соседних странах, начиная с 7 февраля 2018 года, но исключал эффект потенциальной деконсолидации "Яндекс.Маркета".