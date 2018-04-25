Выручка "Яндекса" по US GAAP в I квартале выросла на 29%

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Консолидированная выручка "Яндекса" YNDX по US GAAP в первом квартале 2018 года выросла на 29% - до 26,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Скорректированная чистая прибыль составила 4 миллиарда рублей, что на 7% выше аналогичного показателя за первый квартал прошлого года.
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