Мессенджеры и соцсети обновляются для нового закона ЕС о защите данных

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Соцсеть Instagram, музыкальная онлайн-платформа SoundCloud, а также другие мессенджеры и соцсети обновляют условия предоставления услуг и политики конфиденциальности перед вступлением в силу нового регламента защиты персональных данных в ЕС, говорится в сообщениях сервисов. Пользователи Telegram по всему миру жалуются на сбои в работе мессенджера

В конце мая вступает в силу новый регламент защиты персональных данных в ЕС GDPR (General Data Privacy Regulations). Новый регламент обязывает компании устанавливать ориентированные на потребителя настройки защиты персональных данных. В частности, пользователи получат право на полное удаление персональной информации, а для использования персональных данных лиц моложе 16 лет потребуется разрешение родителей или опекунов. В случае нарушений требований регламента компании могут быть оштрафованы на сумму до 20 миллионов евро или до 4% годового оборота в зависимости от тяжести нарушения.

"Мы обновили наши правила по интеллектуальной собственности, но ваши права не меняются. Вы по-прежнему владеете своими фото и видео. Мы внесли изменения в то, как используем информацию, которая показывает активность в Instagram. ... Мы также обновили политику управления данными, которая содержит информацию о том, как данные собираются, распространяются и используются на продуктах Facebook FB, включая Instagram", - говорится в сообщении Instagram.

SoundCloud в свою очередь сообщил, что обновит договор использования 25 мая, чтобы соответствовать новым правилам. "Изменения объяснят пользователям SoundCloud, таким как вы, как вы контролируете свои данные, и как их использует SoundCloud", - отметили в сервисе.

ЛИЦАМ ДО 16

Ранее в среду об обновлении условий сообщил сервис микроблогов Twitter и мессенджер WhatsApp. "В рамках подготовки к вступлению в силу в следующем месяце нового законодательства о защите данных мы обновили условия предоставления услуг и политику конфиденциальности Twitter, чтобы вы могли принимать продуманные решения в отношении информации, которой вы с нами делитесь", - сообщил Twitter. Случаи блокировки мессенджеров в мире

Мессенджер WhatsApp ввел возрастное ограничение для использования в Европе, теперь сервис станет недоступен для лиц младше 16 лет. "В следующем месяце Евросоюз обновит свои законы конфиденциальности, требуя большой прозрачности в том, как информация используется в интернете. … Если вы живете в стране европейского региона, вам должно быть не менее 16 лет, чтобы использовать наш сервис", - говорится в заявлении.

Не уточнялось, как именно администраторы мессенджера намерены подтверждать возраст пользователя при регистрации. Как сообщается, пользователи из других стран могут продолжить использовать мессенджер после наступления 13 лет, если это не противоречит законодательству страны.