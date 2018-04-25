Глава ФАС не уверен в успехе конечной блокировки Telegram

ПОНИЗОВКА (Крым), 25 апр - ПРАЙМ. Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев не уверен в успехе окончательной блокировки мессенджера Telegram, но желает Роскомнадзору удачи.

"Я не знаю, как принимались эти решения, какие эксперты обслуживали эту тему, я искренне желаю Роскомнадзору, поскольку есть решение суда, добиться успеха. Но я не очень верю, что так случится", - сказал Артемьев журналистам.

Глава ФАС также добавил, что видит огромный ущерб от всей ситуации с блокировкой мессенджера.

"Я могу выразить только большое сожаление. Вообще, если делаешь – надо делать до конца. Надо быть уверенным тысячу раз, посоветоваться с экспертами и доходить до конца. Государство не может позволить себе садиться в лужу, и это очень печально. Я надеюсь, что при достижении этой цели не будет сметено все вообще вокруг могучим ураганом. Мы не Китай, который закрылся. Такая модель возможна, но вряд ли ее кто-то хочет. Я просто вижу, что сама эта история, ее течение наносит большой очень ущерб", - добавил Артемьев.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов.