Скандальный успех Facebook

МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook смогла удивить рынок после громкого скандала в марте с британской Cambridge Analytica, получившей во время президентской кампании США данные 50 миллионов пользователей соцсети. Тогда акции Facebook упали на 18% со своего пикового значения в 193 доллара - до 169 долларов. Тем не менее, по итогам I квартала американская компания нарастила чистую прибыль в 1,6 раза, почти до 5 миллиардов долларов. На этих новостях ее акции показали рост на 4%.

Опрошенные агентством "Прайм" аналитики высоко оценивают отчетность Facebook и считают, что именно сотрудничество с Cambridge Analytica помогло компании нарастить финансовые показатели. То, что сотрудничество обернулось скандалом – не так страшно: глава компании Марк Цукерберг проявил себя как опытный руководитель, взяв правильный курс на сотрудничество с госорганами.

Вышедшая отчетность на некоторое время вдохновила инвесторов, однако впереди у компании новые вызовы. Тем не менее, скорее всего, капитализация соцсети продолжит рост и закончит год с выросшими показателями, полагают эксперты.

Ожидаемая неожиданности и выгодное партнерство

Опубликованная вчера вечером по окончании торгов отчетность по Facebook вполне прогнозируемо превзошла ожидания большинства аналитиков, считает руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов. "Вроде бы неожиданно после всех скандалов, связанных с этой компанией, которые наблюдались в течение последнего месяца. Но на самом деле, ничего неожиданного не произошло", - говорит он.

По его мнению, на успех отчетности повлияло несколько факторов. Во-первых, скандал разразился в середине марта, когда большая часть квартала уже была позади, поэтому его влияние сводилось к минимуму. Во-вторых, по оценке Пахомова, Цукерберг провел блестящую кампанию по защите чести и достоинства своего детища. "Он очень здорово выступил и в Сенате, и в Конгрессе, перед всеми извинился, покаялся и сказал, что больше так не будет. И ему действительно поверили", - сказал Пахомов. Другое дело, что его обещания могут быть почти нереализуемы, но сейчас это мало кого волнует, добавил он.

Партнерство с Cambridge Analytica вообще было очень благоприятным с точки зрения будущей прибыли, так как компания использовала те большие данные и искусственный интеллект, о которых сейчас ведется множество разговоров, замечает аналитик ГК "Финам" Леонид Делицын. "Сейчас пользовательские данные анализируют не слишком глубоко, а Cambridge Analytica не только предлагала инновационные способы таргетирования, но и расширяла рынок данных. Она предложила их не только традиционным потребителям, таким как телеком-операторы и торговые сети, но и политтехнологам", - говорит он.

Компания использовала методы вычисления психотипов по поведению человека в соцсетях. "Инновационные работы Cambridge Analytica стимулировали рекламщиков, которые несли в Facebook новые бюджеты и расширяли его статьи дохода. Поэтому на финансовых показателях и прогнозах партнерство с Cambridge Analytica могло отразиться только самым благоприятным образом", - полагает он.

Что дальше?

Котировки Facebook взлетели до 171,4 доллара благодаря сильным финансовым показателям, росту числа активных ежедневных и еженедельных пользователей, а также увеличению объемов размещаемой рекламы, напоминает директор аналитического департамента "Golden Hills – КапиталЪ АМ" Михаил Крылов. "Не удивлюсь, если акции компании будут расти в течение года, ведь прибыль вполне может оказаться в верхней части диапазона 21-23 миллиарда долларов в год", - прогнозирует он, добавляя, что, прежде всего, это произойдет благодаря повышению расценок на рекламу, усовершенствованию линейки комиссий и уменьшению уверенности потенциальных корпоративных клиентов в том, что целевая аудитория читает и смотрит что-то еще, помимо Facebook.

По словам старшего аналитика "Альпари" Романа Ткачука, компания продемонстрировал сильную отчетность, чистая прибыль выросла выше ожиданий, показан опережающий рост доходов по сравнению с расходами. Так как опасения, что пользователей отпугнет скандал с Cambridge Analytica, не оправдались, а по факту выхода отчетности акции Facebook выросли на 5%, можно ожидать продолжения роста бумаг. Акциям Facebook до конца года по силам восстановить мартовское 14% снижение на фоне скандала с Cambridge Analytica, полагает он.

По мнению Делицына, основной риск скандала заключается в том, что теперь кран поступления новых доходов может быть перекрыт, а саму компанию начнут регулировать законодательно. "Собственно, регламент об использовании персональных данных был принят Евросоюзом два года назад, и теперь Facebook приходится открывать для пользователей интерфейсы к их личным данным. Для самой компании это просто лишние расходы", - отмечает он, добавляя, что основной страх инвесторов сейчас заключается в жесткой регламентации бизнеса Facebook.

Однако панических распродаж все-таки не наблюдается, замечает он. "Регуляторы не будут убивать Facebook, они лишь обременят его дополнительными расходами. В случае нового роста рынка акции Facebook будут расти вместе с другими технологическими компаниями", - говорит он.

Пахомов, напротив, считает, что ближайшее будущее компании выглядит не таким позитивным. "Пыль от отчетности быстро уляжется, и начнется трезвая оценка перспектив. И на самом деле Facebook ждут непростые времена", - полагает он. Во-первых, именно на итогах второго квартала отразится некоторый отток рекламодателей, который наблюдался в последний месяц. И здесь даже страшен не столько отток старых, сколько отсутствие новых, которые сейчас займут выжидательную позицию.

Во-вторых, Facebook, безусловно, начнет больше внимания уделять безопасности личных данных пользователей, что повлечет за собой значительные расходы. В-третьих, надо учитывать, что 2,2 миллиарда пользователей – очень большая цифра, пользовательская база постепенно идет к насыщению, поэтому темпы ее прироста будут замедляться, а возможно даже вообще приостановятся, перечисляет он.

"Таким образом, ожидать, что компания будет и дальше генерить прибыль такими же темпами, точно не приходится. И вообще, возможно, что Facebook находится на пике своего развития, и эту компанию ждет какой-то возможно достаточно длительный период стагнации. Поэтому основная задача сейчас будет сформулирована как "не потерять завоеванные позиции на фоне умеренного снижения рентабельности бизнеса", - полагает Пахомов.

По его словам, скорее всего, котировки акций будут изменяться вместе с рынком. Сегодня на премаркете после выхода отчетности бумаги торговались у отметки в 170 долларов. Если рынок будет расти, то к концу года акции могут прибавить где-то до 200 долларов, то есть с потенциалом роста в пределах 20% от текущих уровней. В случае падения рынка, можно ожидать ухода вниз и акций Facebook, заключает эксперт.