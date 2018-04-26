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Чистая прибыль UPS за I квартал выросла на 15,3%


Технологии

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании по доставке почтовых отправлений United Parcel Service Inc. (UPS) по итогам первого квартала 2018 года увеличилась на 15,3% - до 1,345 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию по итогам отчетного периода составила 1,55 доллара против 1,33 доллара в январе-марте 2017 года. Выручка компании составила 17,113 миллиарда долларов, что на 10,3% выше аналогичного показателя прошлого года.

"Реализация наших глобальных стратегий и инвестиций поспособствовала двузначному росту выручки и прибыли",- приводятся в релизе слова главы компании Дэвида Эбни (David Abney).

По итогам 2018 года компания по-прежнему ожидает прибыль на акцию в диапазоне 7,03 - 7,37 доллара.

Компания United Parcel Service образована в 1907 году. Основной сферой деятельности является срочная доставка посылок и документов в глобальном масштабе. Штаб-квартира компании находится в Атланте, штат Джорджия.

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