"ВКонтакте" скоро запустит шифрование звонков на устройствах пользователей

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Социальная сеть "ВКонтакте" в ближайшее время планирует запустить голосовые и видеозвонки с end-to-end шифрованием, которое происходит на конечном устройстве пользователя, сообщил управляющий директор "ВКонтакте" Андрей Рогозов на своей странице в соцсети.

Он отметил, что end-to-end шифрование - одна из основных технологий, которая гарантирует безопасность данных: так как шифрование происходит на конечном устройстве пользователя, передача каких-либо ключей и получение доступа к информации за пределами устройства невозможна по определению.

"Так работают большинство ведущих сервисов обмена сообщениями в мире. Оконечное шифрование позволяет обеспечить конфиденциальность разговоров и защиту от получения к ним доступа третьей стороной", - указал Рогозов.

"В ближайшее время мы запустим голосовые и видеозвонки с end-to-end шифрованием. Это значит, что никто кроме вас и вашего собеседника никогда не сможет получить содержимое разговора", - сообщил управляющий директор "ВКонтакте".

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Представители Роскомнадзора и ФСБ в суде заявили, что отказ Telegram передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам.

Между тем представители мессенджера неоднократно заявляли, что даже технологически не имеют возможности передать ФСБ ключи шифрования в силу их отсутствия. В частности, 26 апреля об этом заявил основатель и владелец Telegram Павел Дуров, заявив, что в силу этого компромисс с российскими властями по этому вопросу изначально был невозможен.