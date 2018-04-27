Песков: Блокировка Telegram оказалась сложнее, чем казалось

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Блокировка мессенджера Telegram оказалась сложнее, чем казалось ранее, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Существуют определенные технические и технологические сложности в этом плане, сам процесс по ограничению доступа к Telegram оказался, наверное, сложнее, чем представлялось ранее, но это не значит, что решение суда не следует исполнять", — сказал Песков журналистам.

Он также добавил, что работа по блокировке мессенджера не должна создавать помех для других сервисов.

"Мы неоднократно подчеркивали, что Роскомнадзор работает по ограничению доступа к упомянутому мессенджеру во исполнение вердикта суда, но, безусловно, конечно, эта работа не должна создавать помехи для других сервисов", - сказал Песков журналистам.

Газета "Коммерсант" писала, что Роскомнадзор внес несколько IP-адресов "ВКонтакте", "Яндекса" YNDX, Twitter, Facebook FB и "Одноклассников" в реестр запрещенных сайтов. Как объяснили в Роскомнадзоре, временная блокировка была вызвана техническими сбоями.