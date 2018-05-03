Предпосылок для блокировки мессенджера Viber в России пока нет

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Предпосылок для блокировки VIBER в РФ пока нет, заявил журналистам замглавы ведомства Вадим Субботин. Ранее он сообщил, что Роскомнадзор заблокировал 50 VPN-сервисов и анонимайзеров, предоставлявших доступ к Telegram. "В настоящее время их 50", - сказал он.

При этом, по словам чиновника, Роскомнадзор не исключает блокировки подсетей 15 хостинг-провайдеров из-за предоставления IP-адресов мессенджеру Telegram.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.