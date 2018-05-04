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"Яндекс" внедрил голосового помощника в "Навигатор"


Технологии
  • #Пробки
    © fotolia.com, Pavel Losevsky

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Компания "Яндекс" YNDX запустила в своем приложении "Навигатор" голосового помощника - "Алиса". Это сделано дл ятого, чтобы помочь водителям проще решать задачи, не отвлекаясь от дороги, сообщает интернет-компания.

В "Яндексе" отметили, что первыми внедрили голосового помощника в автомобильный навигатор.

В сообщении отмечается, что голосовой помощник может водителю подсказать дорогу, построить маршрут, найти ближайшую заправку или парковку, ответить на возникший в пути вопрос и так далее.

"Раньше "Навигатор" понимал только ограниченное количество заложенных в него команд. С "Алисой" можно беседовать, как с обычным человеком. Голосовой помощник переспросит адрес, если не поймет его или не расслышит. А в ответ на просьбу оставить на карте сообщение уточнит, что именно нужно рассказать другим водителям", - помечаются в сообщении компании.

Кроме того, в "Навигаторе" появились новые функции. Например, у помощника можно спросить, надолго ли пробка - алгоритм проанализирует движение машин на проблемном участке и составит прогноз, а "Алиса" его озвучит. "Она умеет отвечать на вопросы, которые часто возникают у водителей, например: "44 - это какой регион?" или "Какой штраф за грязные номера?" - говорится в сообщении.

Помимо этого, "Алиса" может развлечь водителя, когда он стоит в пробке или кого-то ждет. "Голосовой помощник поет, предсказывает будущее и знает много игр. Например, с ней можно составлять короткие слова из длинных или играть в города", - отмечает компания. Новая версия "навигатора" с голосовым помощником доступна в Google Play и App Store. Если на устройстве уже есть приложение, голосовой помощник заработает после обновления.

"Яндекс" в октябре 2017 года запустил голосового помощника "Алиса", распознающего речь с точностью, близкой к человеческой. В "Яндексе" утверждают, что "Алиса" - первый в мире голосовой помощник, который не ограничивается набором заранее заданных ответов, а с которым можно поговорить, как с человеком, и она поймет. "Яндекс.Навигатор" - бесплатное мобильное приложение, которым ежемесячно пользуются около 18 миллионов человек в России, Белоруссии, Казахстане, Турции и других странах.

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