Чистая прибыль Mail.Ru Group в I квартале по МСФО сократилась на треть

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Выручка Mail.Ru Group в первом квартале 2018 года по МСФО выросла на 27,8%, до 16,5 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль в годовом выражении уменьшилась на 32,2%, до 2,406 миллиарда рублей.

Совокупный сегментный показатель EBITDA в отчетном периоде снизился на 20,1% и составил почти 4 миллиарда рублей. Как пояснил гендиректор компании Борис Добродеев, показатель снизился вследствие затрат на развитие. "При плановом снижении показателя EBITDA в первом квартале годовой прогноз по выручке и по EBITDA без учета ESforce (в марте компания купила киберспортивную организацию за 100 миллионов долларов- ред.) сохранен на ранее заявленном уровне и не изменен", - отметил он.

Mail.ru Group в марта заявляла, что ожидает роста выручки по итогам 2018 года на 23-28% - до 68,6-71,4 миллиарда рублей. Показатель EBITDA, согласно прогнозу, составит от 21 до 22 миллиардов рублей.

Выручка по сегментам

Доходы интернет-компании от рекламы в первом квартале увеличилась на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 6,555 миллиарда рублей. Выручка соцсети "ВКонтакте" в январе-марте составила 4,236 миллиарда рублей, что на 60,3% больше, чем в первом квартале 2017 года. Выручка от MMO-игр (массовые многопользовательские онлайн-игры) выросла на 28,5%, до 5,121 миллиарда рублей.

Доходы от других сервисов, в число которых входят Delivery Club, ZakaZaka, Юла и Pandao, увеличились на 120% по сравнению с первым кварталом 2017 года и составили 1,068 миллиарда рублей. При этом выручка Delivery Club в первом квартале выросла на 55%, до 424 миллионов рублей.