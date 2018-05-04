Дорогое удовольствие. Капитализация Mail.Ru оказалась под угрозой

МОСКВА, 4 мая – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Российская технологическая компания Mail.Ru Group отчиталась о квартальных финансовых результатах: выручка по МСФО выросла на 27,8%, чистая прибыль упала на 32,2%, cовокупный сегментный показатель EBITDA снизился на 20,1%. После выхода отчетности акции компании на торгах в Лондоне теряли до 3%.

Хотя выручка компании оказалась лучше ожиданий рынка, результаты в целом негативны - резко ухудшилась рентабельность EBITDA по выручке, отмечают опрошенные агентством "Прайм" аналитики. По их словам, снижение рентабельности станет в долгосрочной перспективе отрицательным фактором для рыночной капитализации Mail.Ru. Между тем перспективы компании все-таки остаются положительными за счет экспансии на глобальном рынке.

Сильные и слабые стороны

Mail.Ru продемонстрировала высокий темп роста выручки, причем доходы от рекламы увеличились на 40%: драйвером роста стала сеть vk.com, на которую пришлось 25%, говорит начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Другим успешным сегментом стал кластер ММО-игр (массовые многопользовательские онлайн-игры), доходы от которых выросли на 28%.

"Mail.Ru видит потенциал обоих ведущих сегментов, в том числе, за счет международной экспансии. Не исключаю, что аудитория мессенджера и портала vk увеличится в случае запрета иностранных сетей в России", - замечает он.

В то же время показатель EBITDA упал на 20,1%, отстав от консенсус-прогноза на 21% из-за активных инвестиций в новые проекты и роста затрат на персонал, замечают аналитики "Атона". "Мы считаем результаты негативными, тем не менее сильный рост выручки от рекламы – ключевой позитивный момент, который показывает, что компании удалось повысить монетизацию "ВКонтакте", - считают они.

Mail.ru Group продемонстрировала сильную динамику выручки, но показатели прибыльности оказались не на высоте, соглашаются аналитики Промсвязьбанка. "Маржинальность бизнеса существенно просела. Основная причина такой ситуации связана с вложениями компании в новые проекты, особенно в O2O-инициативы (из онлайна в офлайн)", - отмечают они, добавляя, что доля таких проектов в бизнесе группы растет, но они пока не вышли на самоокупаемость.

Аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин считает отчетность Mail.Ru Group за первый квартал 2018 года умеренно негативной относительно рыночной капитализации компании. "С одной стороны, темпы роста выручки по всем ключевым сегментам заметно превысили ожидания рынка. С другой стороны, компания продемонстрировала резкое ухудшение рентабельности на уровне EBITDA по выручке: рынок ожидал 31% против 24,2% в отчете", - замечает он.

Ключевым драйвером роста выручки компании остается "ВКонтакте" и ММО-игры, а основной причиной падения рентабельности выступают развивающиеся направления, в том числе "Юла", Delivery Club, Pandao, ESforce, которые требуют финансирования и по большей части пока генерируют операционные убытки, объясняет Нигматуллин.

Перспективы

Хотя EBITDA сократилась из-за роста операционных расходов в сегментах поиска и электронной коммерции, рост проектов, в том числе новоприобретенных, по мнению компании позволит нарастить EBITDA до 21-22 миллиардов рублей к концу года, маржа этого показателя составит 30%, напоминает Ващенко. "Это соответствует уровню рентабельности, к примеру, IT-гиганта Alphabet", - отмечает он.

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По его мнению, негативная реакция инвесторов на отчетность (бумаги на Лондонской бирже теряют 3%), вызвана падением прибыли, что, в свою очередь, обусловлено как раз снижением операционной рентабельности. Также сократился операционный денежный поток на фоне роста выручки, что является не очень хорошим признаком.

"Однако серьезных поводов для беспокойства нет. У компании более 12 миллиардов рублей денежных средств. При рентабельности EBITDA в 30% и темпах роста более 22% в год Mail.Ru является одной из самых успешных IT-компаний в России", - отмечает он.

Судя по всему, по словам Нигматуллина, снижение рентабельности выступит долгосрочным негативным фактором для рыночной капитализации, тем не менее перспективы компании остаются положительными за счет международной экспансии.