Чистая прибыль Alibaba по итогам 2017-18 фингода выросла в 1,5 раза

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba по итогам 2017-2018 финансового года, завершившегося 31 марта, увеличилась почти в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 9,791 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль, приходящаяся на одну обыкновенную акцию, составила 3,91 доллара по итогам отчетного периода против 2,47 доллара годом ранее. Выручка Alibaba составила 39,898 миллиарда долларов, что в 1,6 раза больше показателя за предыдущий сопоставимый период.

Чистая прибыль компании в четвертом квартале фингода сократилась в годовом выражении на 33%, достигнув 1,059 миллиарда долларов. Разводненная прибыль, приходящаяся на одну обыкновенную акцию, составила 0,46 доллара против показателя 0,60 доллара за четвертый квартал прошлого фингода. Выручка в отчетном периоде увеличилась в 1,6 раза, достигнув 9,873 миллиарда долларов.

Снижение показателей в четвертом квартале компания объясняет единоразовой прибылью в аналогичном квартале 2017 года. Исключая этот показатель, чистая прибыль в этом году за четвертый квартал продемонстрировала бы рост на 27%, отмечается в релизе.

"Alibaba Group достигла отличных показателей в четвертом квартале и финансовом году благодаря росту в нашем ключевом торговом подразделении и инвестициям, которые мы осуществляли последние несколько лет в планы долгосрочного роста", - заявил главный исполнительный директор Alibaba Даниэль Чжан (Daniel Zhang).

Alibaba group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. Штат компании по состоянию на 31 марта 2018 года составляет более 66,4 тысячи человек.