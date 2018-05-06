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В WhatsApp обнаружили сообщение, от которого зависает смартфон


Технологии

МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Пользователи WhatsApp пожаловались на вредоносные сообщения, которые вызывают сбой в работе смартфонов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные MensXP.

Авторы послания заранее предупреждают получателей о "ловушке". Тем не менее нашлись пользователи, которые в нее попали.

"Твой WhatsApp зависнет на некоторое время, если ты нажмешь на следующее сообщение", — говорится во вредоносной рассылке. Затем следуют несколько пробелов и надпись "не нажимай сюда".

По данным портала, на месте пробелов на самом деле скрыты символы, нажатие на которые вызывает сбой в работе гаджета. При этом пользователи отмечают, что для устранения проблемы необходимо просто перезагрузить смартфон.

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