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Xiaomi готовится в IPO в Гонконге, целевая оценка - $70-80 млрд


Технологии
  • Смартфон Xiaomi Mi 3
    © Xiaomi

ГОНКОНГ, 8 мая - ПРАЙМ. Китайский производитель смартфонов Xiaomi Corp. планирует первичное размещение акций на Гонконгской фондовой бирже и, по словам осведомленных источников, рассчитывает на оценку в 70–80 млрд долларов США, сообщает Dow Jones.

На прошлой неделе компания подала на фондовую биржу Гонконга заявление. Ожидается, что ее IPO станет крупнейшим в мировом технологическом секторе в этом году.

В заявлении не было указано ни размера размещения, ни предполагаемой оценки всего бизнеса. Однако, как отметили информированные источники, ранее обсуждалась более высокая оценка – 100 млрд долларов США.

По словам источников, Xiaomi рассчитывает привлечь от IPO не менее 10 млрд долларов.

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