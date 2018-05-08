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Роскомнадзор разблокировал 6 подсетей Google, IP-адреса Telegram остаются под блокировкой


Технологии

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Роскомнадзор разблокировал шесть подсетей компании Google, оставив под блокировкой используемые мессенджером Telegram IP-адреса, сообщает ведомство.

"В рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram Роскомнадзор снял с блокировки шесть подсетей Google (более 3,7 миллиона IP-адресов). При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подсети разблокированы с целью обеспечения корректной работы сторонних интернет-ресурсов. При этом Роскомнадзор продолжает мониторинг использования Telegram разблокированных подсетей.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в РФ в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки стал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний.

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