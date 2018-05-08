Mail.Ru продадут госакционерам с премией

МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Mail.Ru поменяет акционерную структуру: "Мегафон", Газпромбанк, госкорпорация "Ростех" и USM Holdings создадут совместное предприятие "МФ технологии" (МФТ), в которое "Мегафон" внесет 11,5 миллиона принадлежащих ему акций Mail.Ru. После закрытия сделки "Мегафону" будет принадлежать 45%, Газпромбанку – 35%, Ростеху – 11% и USM – 9% акций МФТ.

Кроме акционерной структуры фактически ничего не меняется: новоиспеченную компанию вряд ли можно будет считать новым технологическим гигантом, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Более того, сделка несет в себе ряд рисков для миноритарных акционеров из-за вхождения в капитал технологической компании госструктур и возможной резкой смены правил игры.

БОЛЬШЕ КОНТРОЛЯ

По словам аналитика банка "Уралсиб" Константина Белова, основные владельцы продолжают консолидировать контроль над Mail.Ru, но уже не через "Мегафон". "Покупка акций Mail.Ru в свое время была стратегически сделана не в интересах "Мегафона" и его миноритариев, а в интересах основных акционеров. Однако с учетом того, что стоимость акций Mail.Ru выросла, для миноритариев она тоже оказалась выгодной", - напоминает он.

Текущая сделка также проходит по хорошей цене с премией к рынку, поэтому для "Мегафона" и его миноритариев в общем можно считать, что эта сделка хорошая, хотя они формально теряют контроль над Mail.Ru, говорит он. В то же время "Мегафон" опять становится по структуре бизнеса просто оператором связи, каким раньше и был. "Плохо в этой новости то, что не будет никаких спецдивидендов. Да, "Мегафон" получит денежные средства, сможет уменьшить свой долг, но главная проблема с точки зрения портфельного инвестора остается дивидендная доходность "Мегафона", с которой конкурируют и МТС, и Veon. Пока здесь не видно никаких изменений", - замечает он.

Стоимость совместного предприятия оценивается в 450 миллионов долларов: Газпромбанк инвестирует 157,5 миллиона долларов, "Ростех" – 49,5 миллиона долларов, USM – 40,5 миллиона долларов, что предполагает премию 29% к рыночной цене, говорят аналитики Альфа-банка.

Они замечают, что новость негативна для Mail.Ru: на данных новостях ГДР Mail.Ru упали в цене на 5% утром во вторник. По мнению аналитиков, это связано с рядом рисков и неопределенностей в долгосрочной перспективе, связанных с изменениями в стратегии компании и с отношением к миноритарным акционерам в новом совместном предприятии.

БЕЗ ПРОРЫВОВ И С НЕГАТИВОМ

Данная сделка имеет мало общего с недавно закрытыми сделками по созданию совместных предприятий между "Яндексом" и Сбербанком, а также между Ozon и структурами АФК "Система", замечает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. Ключевые отличия заключаются в том, что, во-первых, в капитал совместного предприятия не будут вноситься денежные средства для развития, во-вторых, не заложен пакет акций для стимулирования менеджмента, в-третьих, цели создания СП очень размыты.

По его мнению, в данном виде СП вряд ли сможет успешно конкурировать на местном рынке, не говоря уже о глобальном. "Очевидно, что сделка реализуется для иных целей", - полагает он. Ключевой риск для бизнеса Mail.Ru Group сейчас видится в наложении санкций по аналогии с "Русалом", отмечает он. По итогам сделки у "Мегафона" останется пакет акций, считающийся портфельной инвестицией. "С учетом структуры собственности, санкции к Mail.Ru Group станут, по крайней мере, формально, неприменимы", - уточняет он.

По словам Белова, нельзя рассматривать эту сделку в разрезе создания из Mail.Ru глобального технологического гиганта. "Чтобы появился конкурентный продукт, что-то должно поменяться на операционном уровне. Пока ничего не сказано, речь идет только о смене структуры владельцев. Это чисто корпоративная вещь. Хотя на будущее этот шаг может стать первым этапом для развития", - считает он.

Пока же будущее совместного предприятия неясно, так как не совсем понятно, зачем Газпромбанку и "Ростеху" вхождение в СП, портфельным инвесторам более оптимально обратить больше внимания на акции самого Mail.Ru, полагает аналитик.

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Весной 2017 года "Мегафон" приобрел 63,8% голосующих акций Mail.ru Group. Сумма сделки составила 740 миллионов долларов. В прямом владении у "Мегафона" остаются 21,94 миллиона обыкновенных акций, составляющих 10% экономической доли Mail.Ru, которые сотовый оператор не планирует продавать.

Согласно данным Mail.Ru, на ноябрь 2017 года 27,6% акций уставного капитала принадлежат MIH Mail Investment Company BV (контролируется южноафриканской медиагруппой Naspers), 7,4% китайской Tencent, 49,8% находятся в свободном обращении.

"Мегафон" - один из крупнейших сотовых операторов РФ, на конец 2017 года обслуживал 77,1 миллиона абонентов. USM Holdings Алишера Усманова владеет 56,32% оператора, Gazprombank Group — 18,79%, еще 3,92% принадлежит "дочке" оператора — Megafon Investments. В свободном обращении находится 20,97% акций. "Ростех" имеет непрямое владение в операторе через подконтрольный USM холдинг Garsdale.