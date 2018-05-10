Facebook проведет масштабную реорганизацию руководства

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Facebook Inc. проводит перестановки в структуре управления в рамках одной из наиболее масштабных корпоративных реорганизаций за свою 14-летнюю историю.

Возможно, одним из наиболее важных шагов компании стало назначение опытного топ-менеджера Криса Кокса ответственным за Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger с целью глубже интегрировать ее громкие приобретения в структуру укрупненной компании. Теперь продуктовые и инжиниринговые отделы Facebook будут сгруппированы в три главных подразделения. Одно из них будет фокусироваться на таких новых технологиях, как блокчейн, являющийся основой криптовалют, например биткоина, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Реорганизация менеджмента, о которой на внутрикорпоративном уровне было объявлено во вторник, не затрагивает обязанностей Шерил Сэндберг, второго по важности руководителя компании. Всего в рамках реорганизации, которая начнется немедленно, более дюжины топ-менеджеров займут новые должности или получат дополнительные полномочия.

Представитель Facebook подтвердила эти изменения, которые вступят в силу немедленно.

Один из бывших топ-менеджеров Facebook заявил, что эти шаги, похоже, имеют целью окружить гендиректора Марка Цукерберга наиболее доверенными руководителями, в то время как компания сталкивается с рядом новых вызовов.

"Похоже, что Марк возвращает в руководство своих людей. Практически все эти руководители считаются лицами, которые, по мнению Марка, технически компетентны и понимают его видение", - добавил он.

Это решение наделяет дополнительными полномочиями ряд руководителей, которые работали вместе с Цукербергом в период становления Facebook. Кокс возглавит одну из трех новых продуктовых и инжиниринговых групп Facebook, получившую название "Семейство приложений". Теперь Кокс, ранее являвшийся директором по продуктам основного приложения Facebook, будет курировать продуктовые решения по всем сервисам Facebook.

Компания также назначает двух опытных менеджеров Facebook на ключевые позиции в WhatsApp и Instagram, приложении для публикации фото и видео, которое стало ключевым драйвером роста выручки Facebook.

Крис Дэниелс, пришедший в Facebook в 2011 году, возглавит WhatsApp после объявленной на прошлой неделе отставки Яна Кума. Кум, сооснователь WhatsApp, по словам информированных источников, ушел в отставку из-за спора по поводу планов запустить рекламу в WhatsApp и разочарования из-за работы в крупной компании.

Адам Моссери, пришедший в компанию более 10 лет назад и занимающийся лентой новостей Facebook, перейдет в Instagram, где будет заниматься разработкой продуктов. Джон Хеджман, участвовавший в создании системы рекламных аукционов компании, будет теперь курировать новостные ленты.

Кроме того, Facebook создает второе крупное подразделение – "Новые платформы и инфраструктура", которое возглавит Майк Шрепфер, технический директор Facebook. Эта группа будет готовить новые технологии и продукты, включая новую группу блокчейн, которую возглавит Дэвид Маркус, ранее – руководитель приложения чатов Facebook Messenger с 2014 года. В этом новом подразделении Facebook создает новую команду разработчиков, сфокусированную на конфиденциальности данных, которую возглавит старший топ-менеджер Facebook по инжинирингу, Джей Парих.

Третье новое подразделение, "Основные продукты и услуги", возглавит опытный руководитель Хавьер Оливан. Его группа будет контролировать продуктовые и инжиниринговые решения для рекламы, безопасности и дальнейшего роста.