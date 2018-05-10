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Apple отказалась от планов построить дата-центр в Ирландии за 850 млн евро


Технологии

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Компания Apple AAPL отказалась от ранее объявленных планов построить дата-центр в Ирландии стоимостью 850 миллионов евро, пишет агентство Рейтер со ссылкой на сообщение Apple.

"Apple отказалась от планов по созданию в Ирландии центра обработки данных стоимостью 850 миллионов евро (1 миллиард долларов) из-за задержек в процессе одобрений, которые затормозили проект на срок более трех лет", - сообщила компания.

В феврале 2015 года Apple объявила о намерениях построить такой комплекс в ирландском поселке Атенрай для возможности использовать богатые ресурсы возобновляемой энергии. Предполагалось, что строительство центра обойдется компании в 850 миллионов евро (около 1 миллиарда долларов).

В октябре Высокий суд Ирландии отклонил жалобу жителей поселка Атенрай на его предыдущее решение отказать в возбуждении дела против компании Apple, которая планировала строить дата-центр. По мнению судьи, никаких оснований для обжалования решения и никакой угрозы экологии от строительства центра нет.

"Несмотря на все наши усилия, задержки в процессе одобрения заставили нас составить другие планы, и мы не сможем двигаться вперед с центром обработки данных", - сообщила компания. При этом Apple отметила, что это решение не ослабит энтузиазма компании относительно будущих проектов в Ирландии, пишет агентство.

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