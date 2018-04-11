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Moody's: Продажа доли в Mail.Ru несущественно скажется на кредитном профиле "Мегафона"


Технологии

 

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Соглашение по сокращению доли "Мегафона" MFON в Mail.Ru Group окажет несущественное влияние на кредитный профиль оператора, говорится в обзоре аналитиков международного рейтингового агентства Moody's, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Во вторник, 8 мая, "Мегафон" сообщил о создании с Газпромбанком, "Ростехом" и USM Holdings совместного предприятия "МФ технологии" (МФТ) для развития цифровых услуг и реализации проектов в сфере цифровой экономики. По условиям сделки, оператор внесет в МФТ 11,5 миллиона принадлежащих ему акций класса "А" Mail.Ru Group, составляющих 5,23% экономической доли и дающих 58,87% голосов.

Сейчас акционером МФТ является 100-процентная дочерняя компания "Мегафона" - Lefbord Investment Limited (Lefbord). Газпромбанк приобретет у Leftbord 35% акций МФТ, USM - 9%, а "Ростех" - 11%. В результате сделки у Lefbord остается 45% акций. В рамках сделки 100% акций МФТ были оценены в 450 миллионов долларов. В результате продажи акций "Мегафон" получит 247,5 миллиона долларов до учета налогов, что поможет сократить долговую нагрузку компании.

"Мы полагаем, что влияние сделки на кредитный профиль "Мегафона" будет несущественным, учитывая ее масштаб и низкое влияние на финансовые показатели компании", - следует из документа.

Эксперты агентства полагают, что деконсолидация доли в Mail.Ru снизит консолидированную выручку оператора примерно на 14%, или на 51,7 миллиарда рублей, а EBITDA - на 8%, или на 13 миллиардов рублей.

Moody's отмечает, что оценить рыночную стоимость акций, которые будут переданы в СП, сложно. "Однако, исходя из их экономической оценки в 5,23% и текущей рыночной капитализации Mail.Ru примерно в 6,18 миллиарда долларов, она (рыночная стоимость акций СП - ред.) должна составлять не менее 323 миллионов долларов, или 20,4 миллиарда рублей", - следует из обзора.

 

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