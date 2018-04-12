FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

МТС увеличили долю в капитале Ozon до 16,66%


Технологии / Рынки / Акции

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС MTSS увеличил долю в уставном капитале онлайн-ритейлера Ozon до 16,66% с 13,65%, следует из материалов телекоммуникационной компании.

МТС владеют акциями на правах прямого распоряжения, оператор увеличил долю в Ozon 10 мая.

В марте Ozon сообщил, что МТС и фонды Baring Vostok инвестируют в онлайн-ритейлер 3,5 миллиарда рублей в рамках допэмиссии, причем эта сумма может быть увеличена до 5,25 миллиарда рублей. Привлеченные средства компания планировала направить на дальнейшее развитие логистической инфраструктуры, расширение ассортимента и новые проекты.

В свою очередь МТС сообщали, что оператор инвестирует в развитие Ozon 1,15 миллиарда рублей в рамках допэмиссии компании.

МТС — российская компания, предоставляющая услуги мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания в странах СНГ. В России, Украине, Беларуси, Армении и Туркменистане услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 110 миллионов абонентов.

Ozon — российский мультикатегорийный интернет-магазин. Кроме того, у компании есть сервис по продаже авиа- и железнодорожных билетов Ozon.Travel.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ