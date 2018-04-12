МТС увеличили долю в капитале Ozon до 16,66%

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС MTSS увеличил долю в уставном капитале онлайн-ритейлера Ozon до 16,66% с 13,65%, следует из материалов телекоммуникационной компании.

МТС владеют акциями на правах прямого распоряжения, оператор увеличил долю в Ozon 10 мая.

В марте Ozon сообщил, что МТС и фонды Baring Vostok инвестируют в онлайн-ритейлер 3,5 миллиарда рублей в рамках допэмиссии, причем эта сумма может быть увеличена до 5,25 миллиарда рублей. Привлеченные средства компания планировала направить на дальнейшее развитие логистической инфраструктуры, расширение ассортимента и новые проекты.

В свою очередь МТС сообщали, что оператор инвестирует в развитие Ozon 1,15 миллиарда рублей в рамках допэмиссии компании.

МТС — российская компания, предоставляющая услуги мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания в странах СНГ. В России, Украине, Беларуси, Армении и Туркменистане услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 110 миллионов абонентов.

Ozon — российский мультикатегорийный интернет-магазин. Кроме того, у компании есть сервис по продаже авиа- и железнодорожных билетов Ozon.Travel.