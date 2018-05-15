Kaspersky Lab планирует в 2018 г открыть первый центр прозрачности в Цюрихе

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" до конца 2018 года планирует открыть в Цюрихе первый центр прозрачности, на базе которого будет производиться независимая оценка исходного кода продуктов компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе Kaspersky Lab.

Центр будет запущен в рамках глобальной инициативы "Лаборатории Касперского" по информационной открытости. Программа предусматривает независимый анализ исходного кода и открытие трех собственных центров прозрачности в США, Азии и Европе, в которых партнеры компании смогут получить информацию о программном коде компании, обновлениях продуктов и так далее. Начать реализацию инициативы с привлечением экспертов планировалось до конца первого квартала 2018 года.

"Мы рассматривали несколько вариантов в качестве локации нашего первого центра прозрачности, однако именно Швейцария удовлетворяла большинству наших критериев и всецело соответствовала нашей политике полной нейтральности. Мы находим и устраняем любое вредоносное ПО вне зависимости от его цели или происхождения, а Швейцария как никакая другая страна известна своим нейтралитетом. К тому же, мы высоко оцениваем твердую позицию Швейцарии в отношении законодательства о защите данных", - заявил представитель компании.

По его словам, в Швейцарии будут создаваться версии продуктов, предназначенные для продажи по всему миру. ПО для российского рынка продолжат собирать в Москве. Кроме того, компания до конца 2019 года откроет в Цюрихе центр обработки пользовательских данных. В нём будет храниться и обрабатываться информация, поступающая от пользователей из Европы, Северной Америки, Сингапура, Австралии, Японии и Южной Кореи. Впоследствии к ней добавятся данные клиентов из других стран. Ориентировочная стоимость всего проекта составляет 12 миллионов долларов.

Центр будет открыт для проверок, проводимых доверенными партнерами и заинтересованными лицами из госструктур, объяснили в компании. "Независимые сторонние эксперты смогут на его базе провести проверку надёжности ПО и его исходного кода, а также убедиться в отсутствии какого-либо внешнего вмешательства и недокументированных функций в технологиях компании. Помимо всего прочего, это позволит удостовериться в невозможности компрометации всех процессов по сборке программ и обработке пользовательских данных", - отметили в пресс-службе.

Министерство внутренней безопасности США в 2017 году предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер для прекращения использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба национальной безопасности США. В компании эти обвинения опровергли и предложили предоставить американским властям исходный код программного продукта. Это предложение встретило скептическое отношение со стороны США.