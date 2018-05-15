Прибыль Vodafone за 2017-18 фингод - 2,8 млрд евро против убытка годом ранее

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Британский оператор сотовой связи Vodafone по итогам 2017-2018 финансового года (завершился 31 марта) зафиксировала чистую прибыль на уровне 2,788 миллиарда евро против убытка в предыдущем фингоду, следует из отчетности компании.

Базовая прибыль на акцию составила 0,0878 евро против убытка в 0,2251 евро годом ранее. Выручка при этом сократилась в годовом выражении на 2,2%, до 46,571 миллиарда евро, из-за исключения из отчетности показателей Vodafone Netherlands и влияния валютных курсов.

В релизе также отмечается, что показатель убытка включает в себя расходы из-за обесценивания активов после налогообложения в Индии на сумму 3,7 миллиардов евро. Частично они скомпенсированы выручкой от образования совместного предприятия VodafoneZiggo в Нидерландах в размере 1,3 миллиарда евро.

Чистый долг Vodafone в отчетном периоде увеличился на 1%, до 31,469 миллиарда евро. Компания также сообщила, что увеличила годовые дивиденды на 2%, до 0,1507 евро на акцию, а также о том, что ее глава Витторио Колао (Vittorio Colao) покинет свой пост 1 октября. Его место займет нынешний финансовый директор компании Ник Рид (Nick Read).

На следующий финансовый год компания планирует органический рост скорректированного показателя EBITDA на 1-5% - до 14,15-14,65 миллиарда евро. В завершившемся финансовом году органическая EBITDA составила 15 миллиардов евро.

Vodafone Group - один из мировых лидеров сектора телекоммуникаций, предоставляет услуги через дочерние компании и сети партнеров. В начале мая компания анонсировала свое намерение приобрести подразделения телекоммуникационной Liberty Global PLC в четырех европейских странах (Германии, Венгрии, Румынии и Чехии).