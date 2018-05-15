Toshiba за 2017-18 фингод впервые за 4 года получила чистую прибыль - $7,3 млрд

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль японского электронного гиганта Toshiba Corporation по итогам 2017-2018 финансового года (завершился 31 марта 2018 года) составила 804 миллиарда иен (7,34 миллиарда долларов) против убытка в 965,7 миллиарда иен (8,8 миллиарда долларов) годом ранее, следует из данных отчетности компании.

Это первая прибыль компании после четырех лет годовых убытков.

Прибыль на акцию составила 162,89 иены (1,49 доллара) против убытка в 228,08 иены (2,08 доллара). Объем продаж японского производителя составил 3,95 триллиона иен (36,1 миллиарда долларов), что на 2% ниже показателя прошлого года.

Вместе с этим компания предоставила прогноз по итогам текущего 2018-19 фингода (завершится 31 марта 2019 года). Согласно ему, компания получит чистую прибыль в 1,07 триллиона иен (9,8 миллиарда долларов). Объем продаж японского производителя составит 3,6 триллиона иен (32,9 миллиарда долларов).

Toshiba Corporation, основная в 1875 году в Токио, специализируется на выпуске сверхточной электроники и электротехники, интегральных схем, промышленных компьютеров, сотовых телефонов, LCD-телевизоров, лифтов.